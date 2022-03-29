Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu

29.03.2022 08:21
Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu

Son dakika haberleri... Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik yaparak 130 kişiyi mağdur edip yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliyi gözaltına almak için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu
Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu
Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu

YORUMLAR
500
Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
08:33 İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!
08:32 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı
08:25 İmamoğlu'na suikast ihbarına soruşturma başlatıldı
08:23 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akça, Karaca ile karşı karşıya geldi!
08:08 29 Mart günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu
07:59 Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü!
07:58 Will Smith, Chris Rock'a tokat için özür diledi: Davranışım kabul edilemez!
07:55 Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereden önce heyetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!
07:49 29 Mart 2022 altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:41 Bugün dolar, euro ne kadar? İşte 29 Mart güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 08:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Adana'da tefeci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement