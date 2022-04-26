Son dakika haberleri! Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

26.04.2022 07:59
Son dakika haberleri! Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

Son dakika haber: Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 52 kişiyi mağdur edip 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon - Son Dakika


Son Dakika
07:59 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı
07:52 26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 08:05:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement