Son dakika haberleri: Adana'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 08:11

Kaynak: AA

Trabzonspor, son olarak Celtic'te oynayan Jozo Simunovic ile prensipte anlaştı

Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı