Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

02.02.2021 10:19
Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriyeli şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriyeli şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriyeli N.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu N.G. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

N.G'nin, örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ adına silahlı çatışmalara katıldığı, sözde askeri eğitimlerden geçtiği anlatıldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu N.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Suriyeli, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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