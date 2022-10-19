Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

19.10.2022 17:44
Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika gelişmesine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık K.K. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın illegal eylemlerle ilgili eğitim alıp örgüt üyelerine yardım ettiğini, kentte "milis" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü, PKK'nın şehir yapılanması olan ve "kadro" diye adlandırılan üyeleriyle irtibatının bulunduğunu ve örgütün kentteki propaganda faaliyetlerinin organizasyonunda yer aldığını belirterek, K.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık K.K. savunmasında, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Örgütün şehir yapılanmasında 'kadro' diye tabir edilen teröristlerle görüşmedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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