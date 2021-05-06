Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK'nın hücre evinde yakalanan ve örgüt sempatizanlarını sokak eylemlerine katılmaya teşvik ettikleri iddiasıyla tutuklanan 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar H.Y. ile Suriyeli A.A, G.A, M.A, S.Y. ve Z.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık G.A, merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde yolda lastik yakma ve yol kapatma eylemlerine katılmadığını öne sürdü.

Adana'daki hücre evinde örgütsel toplantılarda bulunmadığını iddia eden G.A, "İzinsiz gösterilere katılmadım. YPG/PKK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Kimseden örgütsel bir talimat almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını ve sokak eylemlerine katılmadıklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınması ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunmasını dikkate alarak tutuklu 6 sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.