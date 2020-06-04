Son dakika haberleri! Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre talebinde bulunan Mustafa K, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Mustafa K, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet göstermediğini ve hakkındaki tanık beyanlarının da gerçek olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütüne katıldığını, YPG/PKK'dan gelen talimatları bölgede bulunan halka uyguladığını, köyler arasında koordinasyonu sağladığı ve örgütten ayrılmaların önüne geçebilmek adına faaliyet yürüttüğünü belirterek, Mustafa K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık Mustafa K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Adana 'da, terör örgütü YPG/ PKK soruşturması kapsamında, örgütten firar edenlerin bölgede tespitini yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanığın 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor