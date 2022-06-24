Son dakika haberleri... Adana'da tohumlardan çıkan çam filizleri yangının izlerini silmeye başladı

Adana'da tohumlardan çıkan çam filizleri yangının izlerini silmeye başladı

9 ton tohum serpilmişti... Adana'da yanan ormanlık alan yeşeriyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl çıkan yangında küle dönen 1896 hektarlık ormanlık alana serpilen 9 ton tohum yeşerdi.

Geçen yıl 28 Temmuz'da çıkan ve 6 mahallede zarara yol açan yangından sonra Orman Genel Müdürlüğü bölgeyi yeniden yeşertmek için harekete geçti. Akdam, Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökgöz, Kuytucak, Akdam, Akaraca mahallelerinde yapılan çalışmalarda yangının izlerinden temizlenen alana 9 ton tohum atıldı. Akdam, Göksu ve Tepecikören şefliğindeki görevli orman mühendisleri ve ormancılar serpilen tohumların yeşermesi ile birlikte ormandaki fidelerin gelişimini kontrol etti.

Yanan ormanlık sahada kesilen ağaçlarının gövdesindeki yangının izleri hala yürekleri dağlarken sahaya serpilen ve yeşeren tohumlar geleceğe umut oluyor.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, yanan ormanların bulunduğu tüm alanlarda yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Akdam Mahallesinde yangının acısını yaşayan Nergül Kara, "Ormanlarımız yeşersin istiyoruz. Tohumları attılar şimdi yeşeriyor. Dualarımız yanan yerler için. Her şeyimiz ormanımız geleceğimiz yangında yandı. Bu orman eskisi gibi yeşersin sevincimizden ölürüz. Fidanlar tohumlar yeniden yeşeriyor dünyalar bizim oluyor" dedi.