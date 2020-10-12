Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

12.10.2020 14:42

Son dakika haber... Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs ile otomobile çarptı Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarpan midibüsün şoförü hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.

Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs ile otomobile çarptı

ADANA - Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarpan midibüsün şoförü hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.

Kaza merkez Yüregir ilçesi Havutlu Mahallesinde meydana geldi. Adana istikametinden Karataş yönüne giden Mehmetali Kocaağaz idaresindeki 08 AG 546 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karataş'tan gelen Fati Yesin yönetimindeki 27 ME 613 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri midibüs sürücüsü Mehmetali Kocaağaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Yasin'de olay yerindeki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan Kocaağaz'ın yakınları ve iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Kocaağaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tip Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Havutlu, Midibüs, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Midibüs otomobille çarpıştı, cadde savaş alanına döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Son Dakika

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