112 Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalede bulunması
Kazaya karışan otomobiller
Olay yerine ambulansın gelmesi Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ş. idaresindeki 01 EY 681 plakalı otomobil ile Turgut U'nun kullandığı 34 CCL 024 otomobil Mithat Özhan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücü Hüseyin Ş. ile Turgut U'nun otomobilinde yolcu konumunda bulunan Mahmut T. yaralandı.
Yaralıların tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı.
- Kaynak: AA
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