Son dakika haberleri... Adana'da trafik polisini kaskla yaralayan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Bu arada, sürücünün tartıştığı polise saldırıp kaçması ve polislerin peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana 'da plakasını cerrahi maskeyle kapatıp, abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüsü, kendisine ceza yazan polisi kaskla yaraladı.

Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor