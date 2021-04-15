Tren kazası nedeniyle hasar gören raylar onarıldı, seferler yeniden başladı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, iki trenin kazaya karıştığı bölgede hasar gören raylar onarılıp demir yolu hattı seferlere açıldı.

Ankara- Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında dün arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen diğer trenin vagonlara arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazayla ilgili çalışmalar tamamlandı.

TCDD'ye ait özel bir vinçle ray üzerinden kaldırılan vagonların civardaki müsait araziye taşınmasının ardından raylarda onarım çalışması yapıldı.

Onarımın ardından demir yolu hattı, tren seferlerine tekrar açıldı.

Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında dün konteyner taşıyan bir trenin lokomotifi arızalanmıştı. Arızalı treni itmesi için başka bir yük treni bölgeye yönlendirilmiş, iteceği trene yaklaştığı sırada duramayan yük treni, arkadaki boş vagonlara çarpmıştı. Kazada makinistler Bilal D. ile Uğur E. hafif yaralanmış, çarpan lokomotif ve 7 vagon hasar görmüştü.