Son dakika haberleri | ADANA'DA TRENİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ADANA'DA TRENİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

10.10.2022 10:53

Son dakika haber: ADANA'da karşıya geçmek için tren yoluna çıkan Ümit Şengül (54), Mersin-Adana seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ADANA'da karşıya geçmek için tren yoluna çıkan Ümit Şengül (54), Mersin- Adana seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şengül'ün hayatını kaybettiği yerin 50 metre ilerisinde hemzemin geçit olduğu görüldü.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren hattında saat 08.00'da meydana geldi. Ümit Şengül, karşıya geçmek için tren yoluna çıktı. Bu sırada Şengül'e, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan Şengül'ü gören makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şengül'ün hayatını kaybettiğini saptadı. Şengül'ün hayatını kaybettiği yerin 50 metre ilerisinde hemzemin geçit olduğu, geçidi kullanmadığı görüldü. Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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