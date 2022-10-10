Kaza, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren hattında saat 08.00'da meydana geldi. Ümit Şengül, karşıya geçmek için tren yoluna çıktı. Bu sırada Şengül'e, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan Şengül'ü gören makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şengül'ün hayatını kaybettiğini saptadı. Şengül'ün hayatını kaybettiği yerin 50 metre ilerisinde hemzemin geçit olduğu, geçidi kullanmadığı görüldü. Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | ADANA'DA TRENİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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