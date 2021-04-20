Adana 'da türbede saygısızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak

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