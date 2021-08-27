Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 12 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde yaptıkları uygulamada yolcu minibüsünü durdurarak arama gerçekleştirdi.
Oturduğu koltuğun altındaki poşette bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 12 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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