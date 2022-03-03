Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan biri tutuklandı

03.03.2022 10:23
Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haber... Adana'da 14-21 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da 14-21 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen hafta kent merkezinde belirlenen adreslere baskın yaptı.

Adreslerde 1 kilo 689 gram esrar, 28 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve 12 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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