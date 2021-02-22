Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 zanlıdan 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-21 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 1598 uyuşturucu hap, 405 gram esrar, 38 gram eroin, 1 gram kokain, ruhsatsız 3 tabanca ile bu silahlara ait 10 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 161 zanlıdan 20'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 141'i serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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