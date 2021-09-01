Adana'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-31 Ağustos'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3 kilo 781 gram esrar, 11 kilo 94 gram sentetik uyuşturucu, 217 uyuşturucu hap, 53 gram eroin, 169 kök Hint keneviri, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile 30 bin 721 lira ele geçirildi, 344 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.