Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi 'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Ekipler, gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.

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