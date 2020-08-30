Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Başka bir operasyonda ise kamyonetin kasa bölümüne gizlenen sentetik uyuşturucu, narkotik detektör köpeği yardımıyla bulundu.

Polislerin uyuşturucuları ele geçirdiği yerler ise dikkat çekti. Bir evde güvercinlerin beslendiği alanda poşetlerde uyuşturucu madde bulundu.

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