Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-4 Nisan tarihleri arasında Ceyhan, Karataş, Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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