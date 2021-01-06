Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

06.01.2021 15:23
Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının adresinde, 1567 uyuşturucu hap, 30 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar jandarma karakoluna götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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