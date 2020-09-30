Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan jandarma ekipleri, M.D'nin işlettiği erkek kuaförünü denetledikleri sırada yerde esrar olduğu değerlendirilen kırıntılar gördü.

İşletme sahibinin de uyuşturucu içme aparatı ve malzemelerini dışarıya atmaya çalışırken tespit edilmesi üzerine iş yerinde ve şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada 80 gram esrar, 28 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 17 esrar sarılı sigara bulundu.

İşletme sahibi M.D gözaltına alındı.