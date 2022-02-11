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Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

11.02.2022 17:43
Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 kilo 279 gram sentetik uyuşturucu ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 kilo 279 gram sentetik uyuşturucu ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Kamışlı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste 1 kilo 279 gram sentetik uyuşturucu, 150 uyuşturucu hap, 6 gram esrar, 800 makaron ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyu satacağı iddia edilen M.Y'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika


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