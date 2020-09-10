Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Bağtepe Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda iki şüphelinin ev ve bahçelerinde yapılan aramada 2 bin 80 kök Hint keneviri ve 23 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.