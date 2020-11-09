Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama

Son dakika habere göre ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Kasım tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama - Son Dakika

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