Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama
09.11.2020 17:20
Son dakika habere göre ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Kasım tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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