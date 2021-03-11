Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Sanık H.D. savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirterek, H.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık H.D. ile avukatı katıldı.

Adana 'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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