Son dakika haberleri! Adana'da "yalın hastane ofisi" projesi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana'da "yalın hastane ofisi" projesi
12.03.2021 16:59
Edinilen son dakika haberine göre Adana İl Sağlık Müdürlüğü, "Yalın Hastane Ofisi" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastalara en kısa sürede en etkili tedaviyi sunmayı amaçlıyor.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, "Yalın Hastane Ofisi" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastalara en kısa sürede en etkili tedaviyi sunmayı amaçlıyor.
Yapılan açıklamada, hastanelerde bürokrasiyi azaltıp verimliliği artırmayı hedefleyen proje kapsamında, idareciler ve 21 personele, Türkiye Kaizen Enstitüsü tarafından temel eğitim verildi.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Ar-Ge ve Proje Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Yalın Hastane" projesi salgın ile mücadelede hastalara en etkili tedaviyi sunmak için hayata geçirildiği belirtildi
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