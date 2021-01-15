Son dakika haberleri... Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı

15.01.2021 07:05
Son dakika haberleri... Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, tespit edilen 70 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gözaltı, Ceyhan, Bahis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı - Son Dakika


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