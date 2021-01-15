Son dakika haberleri | Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15.01.2021 08:27
Son dakika haberleri: Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli...
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şafak vakti 63 zanlıyı yakalamak için 70 adrese 600 polisle baskın yaptı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan destekle gerçekleştirilen operasyonda 18 milyon liraya el konulduğu, 220 hesaba bloke uygulandığı, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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