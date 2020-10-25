Adana'da otluk alanda başlayan yangın yediemin otoparkına sıçradı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın daha sonra yakındaki yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle, kamyon, kamyonet ve minibüsün de bulunduğu 9 araçta hasar meydana geldi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Adana'da yediemin otoparkına sıçrayan yangında 9 araç hasar gördü - Son Dakika