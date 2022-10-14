Son dakika haberleri | Adana'da YPG/PKK'lı teröristleri evlerinde saklayan 2 sanığa dava - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Adana'da YPG/PKK'lı teröristleri evlerinde saklayan 2 sanığa dava

14.10.2022 10:46
Son dakika haberleri | Adana'da YPG/PKK'lı teröristleri evlerinde saklayan 2 sanığa dava

Gelen son dakika haberine göre Adana'da, 3 terör örgütü YPG/PKK mensubunun evlerinde saklanmasına imkan sağladıkları gerekçesiyle 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, 3 terör örgütü YPG/ PKK mensubunun evlerinde saklanmasına imkan sağladıkları gerekçesiyle 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye uyruklu tutuksuz sanıklar O.A. ve F.A. hakkında yürütülen terör örgütü YPG/PKK soruşturması tamamlandı.

O.A. ve F.A. için "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıklardan O.A'nın, "M.A, H.A. ve A.E.U. farklı ülkelere geçiş yapmak istiyordu. İlk önce akrabam olan F.A'nın Adana'da evinde kaldılar. Bir süre sonra benim evimde kalmaya devam ettiler. A.E.U. terör örgütü içinde şoförlük yapıyordu. M.A. ise bizzat silahlı faaliyet yürütüyordu. Bu kişiler yaklaşık 10 gün benim evimde kaldıktan sonra bir araç geldi ve bunları götürdü." şeklindeki itirafına yer verildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan YPG/PKK'lılar M.A, H.A. ve A.E.U'nun saklanmak ve barınmak için O.A. ve F.A'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki evlerinde kaldığı ve terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüten teröristlere yardım etme kastıyla hareket ettikleri belirtilen iddianamede, O.A. ve F.A'nın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da YPG/PKK'lı teröristleri evlerinde saklayan 2 sanığa dava - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Adana'da YPG/PKK'lı teröristleri evlerinde saklayan 2 sanığa dava - Son Dakika
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