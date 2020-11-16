Son dakika haberleri... Adana'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da atölyede temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metreden düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde alüminyum doğrama atölyesinde çalışan Hüseyin Safkan (55), temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Safkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
- Kaynak: AA
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