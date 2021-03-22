Son dakika haberleri! Adana'da yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzleri maskeli kişiler, pompalı tüfekle ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda içinde yüzleri maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

O esnada vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Açılan ateş sonucu bacağından hafif yaralanan 1 polis memuru, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.