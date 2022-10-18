FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) koordinasyonunda yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Adana'da da çok sayıda adreste arama yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5'i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, yüksek miktarda Türk lirası, döviz ve altın ile örgütsel materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA

Turgut Aslan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Adana'daki Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 35 gözaltı - Son Dakika

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