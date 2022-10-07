ADANA'DAKİ MÜSİLAJ-2 OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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ADANA'DAKİ MÜSİLAJ-2 OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

07.10.2022 09:58

ADANA'da Müsilaj-2 operasyonu kapsamında, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptığı belirlenip gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da Müsilaj-2 operasyonu kapsamında, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptığı belirlenip gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 30 Eylül'de düzenlenen 'Müsilaj-2' operasyonu kapsamında, Adana'da 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Müsilaj, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DAKİ MÜSİLAJ-2 OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

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