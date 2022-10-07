İçişleri Bakanlığı , Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 30 Eylül 'de düzenlenen 'Müsilaj-2' operasyonu kapsamında, Adana 'da 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Müsilaj, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADANA'DAKİ MÜSİLAJ-2 OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

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