Adana'da havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı. Yangın nedeniyle dün 6 köyde 800 hane boşaltılmak zorunda kalmıştı.

200 HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

2 UÇAK,6 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

800 HANE BOŞALTILDI

Adana Valisi Süleyman Elban, dün akşam yaptığı açıklamada alevlerden etkilenen 6 köyde 800 hanenin boşaltıldığını söylemişti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Vali Elban, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya da "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. O ancak yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde yanıt verdi.