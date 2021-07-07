Savunması alınan sanık B.S, tüm bildiklerini önceki celselerde anlattığını belirterek, "Ayrıntılı beyan ve teşhislerim dosyada mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 4 Nisan'da PKK/KCK'nın çağrısı üzerine merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldığı, yolu trafiğe kapatan grubun içerisinde yer aldığı, ele geçirilen cep telefonunun incelenmesi sonucunda örgüt yanlısı eylemleri destekler nitelikte görüntülerin bulunduğu ve sanığın ifadesinde eyleme katılanları detaylı bir şekilde teşhis etmesi dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütü adına suç işlemek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak," suçlarından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.

511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi