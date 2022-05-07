Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)

07.05.2022 12:49

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından cenazesi helikopterle Yerköy ilçesine getirilen 27 yaşındaki Dündar için Molla Hüsrev Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı.

Törende şehidin eşi Kübra, annesi Sultan ve Babası Mustafa Dündar ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Yerköy Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Celal Köse, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı

Kozan ilçesinde 9 Nisan'daki kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı.

Yoğun bakıma alınan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, bu sabah saatlerinde şehit olmuştu.

Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika


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