Son dakika haberleri: Adana'daki tren kazasının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

ADANA'nın Pozantı ilçesinde arıza yapan yük trenine, itmek için gönderilen bir başka yük treninin çarptığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treninin lokomotifi, 14 Nisan'da saat 07.00 sıralarında arızalandı. Tren, Pozantı İstasyonu'nun girişinde kaldı. Tren trafiğini yöneten görevliler, arkadan gelen bir başka yük treninin, arızalı treni itmesi talimatını verdi. Konya'dan Mersin'e giden yük treni, duramayınca arızalı trene arkadan çaptı. Kazada, 7 vagon ile çarpan trenin lokomotifi hasar gördü, 2 makinist yaralandı.

KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen trenin, boş vagonlara arkadan çarptığı ve vagonların raydan çıktığı görülüyor.