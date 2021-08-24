Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 1. Lig takımı Eyüpspor'a transfer olan Pa Dibba'ya takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki santrforun Eyüpspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı anımsatıldı.
Açıklamada, "26 yıl sonra gelen şampiyonlukta attığı gollerle takımımıza büyük katkı sağlayan Pa Dibba'ya yeni takımı Eyüpspor'da başarılar diliyoruz. Teşekkürler Pa Dibba." denildi.
Kaynak: AA
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