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Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı - Son Dakika

Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı

05.11.2021 10:06

Adana Emniyet Müdürlüğünce, üç ilde düzenlenen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda yabancı uyrukluların arasında olduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, üç ilde düzenlenen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda yabancı uyrukluların arasında olduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Sri Lanka'da faaliyet gösteren petrol şirketine ticari iş birliği yaptığı Hollanda'daki firmanın ismi kullanılarak aldığı hizmet karşılığı ödemede bulunması gerektiğini içeren elektronik posta gönderildi.

Bunun üzerine petrol şirketinden elektronik postada yer verilen IBAN hesabına 10 bin dolar aktarıldı.

Şirketten ödeme yapılması için bir elektronik posta daha alan petrol şirketi, 10 bin doları aktardığı hesabın hizmet aldığı firmayla ilgisinin bulunmadığını fark edip dolandırıldığı iddiasıyla yerel savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yapılan araştırmada hesabın sahibinin Türk vatandaşı olduğu ve paranın Adana'daki bankadan çekildiği belirlendi.

Bakanlıklar devreye girdi, zanlılar yakalandı

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla bir şebekenin, şirketlerin kurumsal elektronik posta adreslerini taklit edip alacaklı oldukları firmalara sahte içerikler göndererek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Şebekenin, aynı yöntemle Curaçao Futbol Federasyonu'nu da Hollanda'daki tesiste yapılan "konaklama masrafı" adı altında 64 bin avro dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, yaklaşık 5 aylık araştırmanın ardından Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüpheliler Ahmet K. (25), Rumeysa A. (24), Mali uyruklu Katimi B. (27) ile Nijerya uyruklular Joshua Moses O. (21), Onuebuchı Samson A. (21) ve Daniel Chima O'yu (26) yakaladı.

Nijerya uyruklu zanlıların banka hesaplarından 300 bin avro ve 985 bin dolarlık işlem yapıldığı tespit edildi.

Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı
Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı
Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı
Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı
Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı

Dolandırıcılık, Hollanda, Petrol, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Emniyeti 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlıyı yakaladı - Son Dakika
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