Son dakika gündem: ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika gündem: ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 10 GÖZALTI

21.09.2022 08:08

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika

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