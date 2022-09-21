Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı ' ByLock ' kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika

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