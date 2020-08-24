Son dakika haberleri: ADANA Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor-1 - Son Dakika

Son dakika haberleri: ADANA Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor-1

Son dakika haberlerine göre Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyorADANA'nın Kozan ilçesinde son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği Kuyubeyi köyünde dün yeniden çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.

Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği Kuyubeyi köyünde dün yeniden çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. Vatandaşlar, dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için, engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi.

Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 150 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Adana ve çevre illerden de takviye gelen ekipler, karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Günün ilk ışıkarıyla ekipler uçak ve helikopterle yangına müdahale etmeye yeniden başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Çelik, yaptığı paylaşımda, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Çamlıca Mahallesi Muhtaır Saadettin Civan ise Çamlıca Mahallesi'nin yangın yüzünden adeta haritadan silindiğini belirterek, kendi evinin yandığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, bölgede son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: ADANA Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor-1

İtfaiye, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 08:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ADANA Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor-1 - Son Dakika
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