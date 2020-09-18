Son dakika haberleri! Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika

ADANA merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı ve polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı olduğu öne sürülen aktif görevde bulunan bir astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru, 6 özel sektör çalışanı ve polislerin bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül günü Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Karaman, Erzurum, Elazığ, Van, Konya ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına aldı.

TÖRENLE MAHREM İMAMA TESLİM EDİLİYORLARMIŞŞüphelilerin, polis okullarındaki öğrencileri kontrollerinde tutarak, mezun olduklarında atandıkları kentlerde sözde mahrem imamlara teslim etmek üzere hazırladıkları ortaya çıktı. Polis okulundan mezun olup yeni atanan örgüt üyelerinin, iş yeri ya da evlerde yapılan devir teslim töreniyle yeni mahrem imamlara teslim edildiği, dönem tatillerinde de aileleriyle birlikte mahrem imamlarla görüştükleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden polis okulu abisi oldukları öne sürülen Halis B., Kasım O., Mehmet A., Mustafa Y., Şuayıp K. ve Yusuf T., tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı.