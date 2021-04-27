Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

27.04.2021 17:08
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi... ADANA merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 53 ruhsatsız tabanca ile 1 Kalaşnikof ve 1 Mavzer tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla 6 kişinin, il il dolaşarak, silah ve mermi satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takip eden ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye bastı. Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof ve 1 Mavzer marka tüfek ile bin 500'den fazla mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçti.Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise Adana'ya getirileceği bildirildi.


Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Ruhsatsız Silah, Kalaşnikof, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi         
16:32
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek         
15:59
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu         
15:28
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada         
15:02
Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri         
14:56
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 17:27:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement