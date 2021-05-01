Son dakika haberleri! Adana merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 Nisan'da Adana merkezli Hatay, Gaziantep, Tokat ve Ordu'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş, M.K, iş insanı F.H. ve öğretmen M.Ç.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.C. ve T.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, silah kaçakçılığı yaptığını belirlediği kişilere yönelik 6 ay teknik ve fiziki takibin ardından 27 Nisan'da Adana merkezli Hatay, Gaziantep, Tokat ve Ordu'da operasyon düzenlemiş, 6 zanlıyı gözaltına almıştı. Adreslerde, ruhsatsız mavzer ve kalaşnikof piyade tüfeği ile 53 tabanca ve yaklaşık 1300 mermi ele geçirilmişti.

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