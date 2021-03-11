Son dakika haberleri! Adana merkezli suç örgütü operasyonunda firari bir şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli 8 ilde, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9 Mart'ta, yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkarttıkları, ardından düşük fiyata aldıkları bu araçlara söktükleri parçaları tekrar takarak satış yapıp haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan bir zanlı daha yakalandı.

Aralarında eski Eski Aladağ İcra Müdürü E.İ'nin de bulunduğu gözaltındaki 18 zanlının, bu yöntemle 23 aracın satışını yapıp haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Ayrıca, zanlıların adreslerinde çok sayıda senet, araç satış sözleşmeleri, icralık araçlarla ilgili belgeler ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıya yönelik Adana merkezli Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.