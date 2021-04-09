Adana merkezli çok sayıda ilde bahis dolandırıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

Adana merkezli çok sayıda ilde bahis dolandırıcılarına yönelik operasyon

Adana merkezli çok sayıda ilde bahis dolandırıcılarına yönelik operasyonADANA merkezli çok sayıda ilde yasa dışı bahis üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli çok sayıda ilde bahis dolandırıcılarına yönelik operasyon ADANA merkezli çok sayıda ilde yasa dışı bahis üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. Yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitesi üzerinden insanların oyunlara para yatırmalarını sağlayıp, kazanmalarına rağmen paralarını vermeyerek dolandıran bir şebekeyi tespit etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişiyi belirleyen polis, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla Adana merkezli çok sayıda ilde onlarca adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli, baskınlarda gözaltına alındı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

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