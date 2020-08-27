Orman yangını sonrası Kozan'da yangınzedeler için çadır kuruluyor

Orman yangını sonrası Kozan'da yaralar sarılıyor (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan yangın, 3 gün süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye gelen AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri, yangında evleri zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Yangınzedelerin kalması için çadır kurulurken, temel gıda ihtiyaçları da gideriliyor.

EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Ali Kara, devletin arkalarında durduğu için memnun olduklarını belirterek, 'Yangın çıktığında buradaydık. Yangının evimize ulaşmayacağını düşünüyorduk, uzaktı çünkü ama bir anda buraya geldi. Biz de hiçbir şeyimizi alamadan kaçıp gittik. Bir gün sonra kontrole geldim. Üzülmemek elde değil. Ben buraya yıllarımı verdim. Çok duyguluyum. Yapacak bir şey yok. Devletimiz daha iyisini yapacaktırö diyerek gözyaşı döktü.

'HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ise gerekli müdahalelerle yaraların sarılmaya başladığını belirterek, 'En kısa zamanda hayatın normale dönmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailelerinin yanına sığınan vatandaşlarımızı çadırlara yerleştireceğiz. Şu an 20 çadır kurduk ve kurmaya da devam ediyoruz. Vatandaşların barınma, battaniye, gıda ihtiyaçları gideriliyorö diye konuştu.